Αθλητικά

ΑΕΚ: Επιμένουν οι Τούρκοι για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας

Ο Πορτογάλος φέρεται να παρακολουθείται στενά από την Ένωση κι άλλες ομάδες
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Peter Dejong

Στην επικαιρότητα διατηρούν στην Τουρκία το ¨σενάριο” για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ράφα Σίλβα που αγωνίζεται στην Μπεσίκτας. Πρόσφατα υπήρξε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, σύμφωνα με το οποίοι οι “κιτρινόμαυροι” -όπως και οι Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ Αχλί- έχουν στη λίστα τους τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Σημερινό (20.12.2025) δημοσίευμα του “fotomac” εμπλέκεται εκ νέου την ΑΕΚ με τον μεσοεπιθετικό της Μπεσίκτας. “Παρακολουθείται στενά από ΑΕΚ, Κλαμπ Μπριζ και Μπενφίκα ο Ράφα Σίλβα, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπεσίκτας στα μέσα της σεζόν”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μεταφέρεται η πληροφορία ότι ο σύλλογος της Τουρκίας αξιώνει 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του. Πάντως, αυτό που προκύπτει εντός των συνόρων από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Ράφα Σίλβα στην ΑΕΚ.

O 32χρονος άσος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας έως το καλοκαίρι του 2027. Τη φετινή σεζόν μετράει 16 συμμετοχές με 5 γκολ και 1 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
236
234
102
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo