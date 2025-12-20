ΑΕΚ: Επιμένουν οι Τούρκοι για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας

Στην επικαιρότητα διατηρούν στην Τουρκία το ¨σενάριο” για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ράφα Σίλβα που αγωνίζεται στην Μπεσίκτας. Πρόσφατα υπήρξε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, σύμφωνα με το οποίοι οι “κιτρινόμαυροι” -όπως και οι Μπενφίκα, Κλαμπ Μπριζ, Αλ Αχλί- έχουν στη λίστα τους τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Σημερινό (20.12.2025) δημοσίευμα του “fotomac” εμπλέκεται εκ νέου την ΑΕΚ με τον μεσοεπιθετικό της Μπεσίκτας. “Παρακολουθείται στενά από ΑΕΚ, Κλαμπ Μπριζ και Μπενφίκα ο Ράφα Σίλβα, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπεσίκτας στα μέσα της σεζόν”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, μεταφέρεται η πληροφορία ότι ο σύλλογος της Τουρκίας αξιώνει 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του. Πάντως, αυτό που προκύπτει εντός των συνόρων από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Ράφα Σίλβα στην ΑΕΚ.

RAFA SILVA’YA 3 TALİP BİRDEN!



Beşiktaş’ta devre arasında ayrılmak isteyen Rafa Silva’yı Benfica’nın yanı sıra Club Brugge ve AEK yakından takip ediyor.



Deneyimli yıldızın ayrılık isteği kulüpleri harekete geçirirken, siyah-beyazlılar transfer için 15 milyon euro talep… pic.twitter.com/1vMxxBQIVa — Fotomaç (@fotomac) December 20, 2025

O 32χρονος άσος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας έως το καλοκαίρι του 2027. Τη φετινή σεζόν μετράει 16 συμμετοχές με 5 γκολ και 1 ασίστ.