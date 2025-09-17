ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε 102-102: Ισοπαλία σε απίστευτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια

ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε έδωσαν ένα επικό παιχνίδι στη Sunel Arena στα Άνω Λιόσια, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 102-102 μετά το τέλος της πρώτης παράτασης, αφού οι Σάκοτα και Γιασικεβίτσιους αποφάσισαν να μην παίξουν δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο.

Η ΑΕΚ έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στην πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα τέσταρε τις δυνάμεις της και άφησε πολύ καλέςεντυπώσεις, φτάνοντας κοντά στη νίκη, μιας και λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας βρέθηκε στο +5 (84-79).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν Μπάρτλι, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους με 6/12 τρίποντα, ενώ είχε και 9 ασίστ. Εξαιρετικοί και οι Αρμς (21π.) και Σίλβα (19π.).

Από πλευράς Φενέρμπαχτσε, ξεχώρισε ο Μπιμπέροβιτς με 24 πόντους, ενώ 22 πόντους πρόσθεσε ο Χολ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Πιτσίλκας, Τσιμπούρης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91 (κ.α.), 102-102 (1η παρ.)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 13 (6/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σκορδίλης 2, Φλιώνης 2 (6 ασίστ), Λεκαβίτσιους 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλι 30 (4/6 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Αρμς 21 (7/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σίλβα 19 (6/8 δίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 2.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικον 10 (11 ριμπάουντ), Μπίρσεν, Μπάλντουιν 17 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Μέλι 8 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Εκσίογλου 2, Μαχμούτογλου 2, Μπόστον 10 (2), Μπιμπέροβιτς 24 (5/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 22 (7/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόλσον 4, Ζάγκαρς 3, Μπιρς 2.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 26/42 δίποντα, 9/22 τρίποντα, 23/37 βολές, 31 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 5 επιθετικά), 29 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 28/44 δίποντα, 12/36 τρίποντα, 10/16 βολές, 38 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 16 επιθετικά), 22 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη, 23 φάουλ.