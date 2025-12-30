ΑΕΚ: Φιλικό με την Κ19 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επιστρέφουν σήμερα (30/12/2025) στις προπονήσεις και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα έχουν την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν, δίνοντας φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Κ19.

Το φιλικό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με την Κ19 θα γίνει το πρωί στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα, όπου θα υπάρξει και ένα Χριστουγεννιάτικο event, καθώς τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, να τους πουν τα κάλαντα, να τους ευχηθούν καλή χρονιά και να φωτογραφηθούν μαζί τους

“Μια διαφορετική και αξέχαστη παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ζήσουν αύριο τα παιδιά του ΑΕΚ Kids Club. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, να τους πουν τα κάλαντα, να τους ευχηθούν Καλή Χρονιά και να φωτογραφηθούν μαζί τους. Στην παρέα μας θα είναι και ο αγαπημένος κίτρινος Αγιος Βασίλης, αλλά και ο Τροχός της ΑΕΚ με πλούσια δώρα!

Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Σεραφείδειο, στα Σπάτα, λίγο πριν τον φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα ανάμεσα στην Α’ Ομάδα και στην Κ19 της ΑΕΚ, έναν αγώνα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ελεύθερα από τις εξέδρες τα μέλη του ΑΕΚ Kids Club και οι συνοδοί τους”, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.