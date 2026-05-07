ΑΕΚ: «Γλέντι» στην Ισπανία με οπαδούς και παίκτες μετά το θρίαμβο στο Basketball Champions League

Η ΑΕΚ νίκησε με 78-65 τη Μάλαγα στα ημιτελικά του Basketball Champions League και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, προκαλώντας του έξαλλους πανηγυρισμούς των οπαδών της στην Ισπανία.

Μετά το φινάλε του ΑΕΚ – Μάλαγα, οι παίκτες της Ένωσης ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μέσα στο παρκέ του Basketball Champions League, αλλά το ίδιο συνέβη και στην κερκίδα, με τους φίλους της ομάδας του Σάκοτα να βάζουν “φωτιά” για την πρόκριση του “δικεφάλου” στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν και όλη την ομάδα του Σάκοτα, με τον ίδιο τον Σέρβο προπονητή να βρίσκεται με τη σειρά του, στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Mια γροθιά για την κούπα!



Κόσμος και παίκτες πανηγυρίζουν την σπουδαία νίκη- πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Final Four του BCL! pic.twitter.com/4pNNpthxho — SPORT24 (@sport24) May 7, 2026

Πάρτι παικτών-κόσμου μετά τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του BCL!



«Μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη»



Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς#aek #aekbc @BCL pic.twitter.com/E7hzjtcmng — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πλέον τη Ρίτας στο ματς του τροπαίου στο BCL.