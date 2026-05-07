Μαρία Σάκκαρη: «Αυτά που έχω πετύχει στη ζωή μου είναι ήδη πολύ σημαντικά»

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης και μίλησε για το μεγάλο ματς, αλλά και την πορεία της στο τουρ της WTA.

Έχοντας φθάσει μέχρι το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη υπήρξε από τις κορυφαίες αθλήτριες των τελευταίων ετών και η ίδια δήλωσε ότι κάποιες φορές πρέπει να το θυμίζει στον εαυτό της για να… χαλαρώνει, στην προσπάθεια να επανέλθει στις πρώτες θέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

«Μπορεί να μην το πετύχω, αλλά θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να ξαναδώ τον εαυτό μου εκεί. Ένα πράγμα που πρέπει συνεχώς να θυμίζω στον εαυτό μου είναι ότι αυτά που έχω πετύχει στη ζωή μου είναι ήδη πολύ σημαντικά. Ο Τομ (σ.σ. Χιλ) μού λέει συνέχεια να το κρατάω αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί κάποιες φορές ξεχνάω όσα έχω κάνει».

Για την Ριμπάκινα και το μεταξύ τους ματς στη Ρώμη: «Προφανώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όμως ο τρόπος που έπαιξα μετά το 7-5, 2-0 κόντρα στην Τάγκερ, νομίζω ότι σχεδόν δεν έκανα αβίαστο λάθος. Αυτό είναι που θα προσπαθήσω να κάνω και απέναντί της, να παίξω το παιχνίδι μου και να βάλω πολλές μπάλες μέσα. Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω περισσότερα μυστικά.

Είναι σημαντικό να παίζεις τέτοια παιχνίδια, γιατί αυτό ακριβώς ψάχνω. Αν θέλω να τα πάω καλά σε αυτές τις διοργανώσεις, πρέπει κερδίζω τέτοιες παίκτριες ανεξάρτητα από τον γύρο. Ίσως να μην είχα ποτέ τα εντυπωσιακά αποτελέσματα με συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων. Όμως όταν ήμουν στο Top 10 για τέσσερα χρόνια, είχα συνεχώς ημιτελικούς, τελικούς, ημιτελικούς. Αυτό θέλω να δω ξανά από τον εαυτό μου και στη συνέχεια, φυσικά, να κατακτήσω ξανά τίτλους».