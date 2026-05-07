Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Η απίθανη Βασίλισσα στον τελικό του Basketball Champions League

Έτοιμη να γράψει ιστορία και να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της στο μπάσκετ είναι η ΑΕΚ. Η φοβερή ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε την υπέρβαση στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, επικρατώντας της πανίσχυρης Μάλαγα με 78-65.

Κόντρα στα προγνωστικά, η ΑΕΚ “πάτησε” την κάτοχο του τροπαίου Μάλαγα, πήρε εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τελικό και πηγαίνει φουλ για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της, αντιμετωπίζοντας στον τελικό του Basketball Champions League τη λιθουανική Ρίτας, η οποία έκανε και αυτή την έκπληξη, αποκλείοντας την άλλη ισπανική ομάδα του Final Four, Τενερίφη.

Ο μεγάλος τελικός ΑΕΚ – Ρίτας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 21:00.

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ από τη Μάλαγα, ωστόσο στο παρκέ η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν άφησε κανένα περιθώριο στου Ισπανούς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ούτε στα όνειρα των πιο αισιόδοξων φίλων της Ένωσης δεν θα υπήρχε το σενάριο, ο Δικέφαλος να κάνει…πλάκα στην Μάλαγα σ’ έναν ημιτελικό Final Four στην Ισπανία.

Και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα το κατάφερε, παίζοντας σκυλίσια άμυνα, με την οποία επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η διαφορά ανέβηκε σε διψήφια επίπεδα υπέρ της ΑΕΚ από το δεύτερο δεκάλεπτο, με την Μάλαγα να προσπαθεί να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος αλλά να μην γίνεται ποτέ απειλητική.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν o πολύπειρος Νάναλι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε όλους τους τομείς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, με τον Λεκαβίτσιους να προσθέτει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Πέρι, με 12 πόντους και 5 ασίστ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της Μάλαγα ήταν μονοψήφιοι, σε μία εφιαλτική βραδιά για την ομάδα του Ναβάρο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78.