Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρέαλ Μαδρίτης 78-87: Διπλό και πρόκριση με 3-1 για τη «Βασίλισσα» στο Final Four της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε εύκολα από την ουδέτερη έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία, με 87-78 στο τέταρτο παιχνίδι της σειρά των πλέι οφ της Euroleague και “σφράγισε” το “εισιτήριό” της για το Final Four της Euroleague.

Παρά το κακό ξεκίνημα στο ματς, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να προηγείται με 11-2, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αμέσως αντίδραση και βρέθηκε να προηγείται από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, για να μην “απειληθεί” ουσιαστικά στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και να φθάσει στο 3-1 στη σειρά των πλέι οφ.

Η “Βασίλισσα” είδε τον Γκαρούμπα να καλύπτει και το κενό του Ταβάρες με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά είχε και τέσσερις ακόμη “διψήφιους”, την ώρα που η ομάδα του Ιτούδη “πάλευε” με τον συγκινητικό Οτούρου και τον “διπλό” Μίσιτς (18 πόντοι, 11 ασίστ), αλλά είχε άστοχους τους Μπράιαντ και Τζόουνς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε έτσι την τρίτη της νίκη σε τέσσερα παιχνίδια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και περιμένει το νικητή του Παναθηναϊκός – Βαλένθια, στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 78-87

Τα στατιστικά των παικτών

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι, Τζόουνς 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπράιαντ 12 (1/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Παλατίν, Τιμόρ, Έντουαρντς 10 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ράντολφ 3, Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Γουέινραϊτ, Οτούρου 29 (14/21 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μάνταρ

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Αμπάλδε, Καμπάτσο 11 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Οκέκε 7, Προσίντα, Χεζόνια 14 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλεντον 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντεκ 2, Γκαρούμπα 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουλ, Φελίς 9 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεν 4