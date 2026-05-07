Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ της Άστον Βίλα στο Europa League

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγυρίζει στο γήπεδο της Άστον Βίλα / REUTERS/David Klein
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα στην Αγγλία και έτσι, βρέθηκε στην κερκίδα για τη μεγάλη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Έχοντας ηττηθεί με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, η Άστον Βίλα “καιγόταν” για τη νίκη στο δεύτερο ημιτελικό του Europa League, αλλά κατάφερε να φθάσει και σε προβάδισμα, με δύο δικά της τέρματα, νωρίς στο ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, γεγονός που πανηγύρισε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του μάλιστα στα γκολ των Γουάτκινς και Μπουεντία, έγιναν viral στα social media και ειδικά στην Αγγλία, αφού φάνηκε να το… χαίρεται με την ψυχή του.

Soccer Football - UEFA Europa League - Semi Final - Second Leg - Aston Villa v Nottingham Forest - Villa Park, Birmingham, Britain - May 7, 2026 Britain's Prince William celebrates their second goal, scored by Aston Villa's Emiliano Buendia Action Images via Reuters

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ περιμένει πια να βρεθεί και στον τελικό του Europa League.

