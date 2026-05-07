ΑΕΚ – Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League, με τις δύο ομάδες να κάνουν την έκπληξη στα ημιτελικά κόντρα στις ισπανικές Μάλαγα και Τενερίφη, αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 της Μάλαγα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα και έκλεισε ραντεβού με τη Ρίτας στον τελικό.

Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια COSMOTE SPORT.