Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League

Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο συνθέτουν το ζευγάρι του φετινού τελικού του Conference League.

Τόσο η Κρίσταλ Πάλας όσο και η Ράγιο Βαγιεκάνο θα διεκδικήσουν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους, στην πρώτη παρουσία τους σε τελικό.

Η φοβερή και τρομερή Ράγιο, που απέκλεισε οριακά την ΑΕΚ στην προημιτελική φάση με συνολικό σκορ 4-3, άντεξε την πίεση της Στρασμπούρ και με το γκολ του Αλεμάο στο 42′ έφερε την κατάσταση στον πλήρη έλεγχό της, φεύγοντας με δεύτερη νίκη 1-0. Στο 90’+2′ οι Γάλλοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Ενσίσο δεν μπόρεσε να νικήσει απ’ την άσπρη βούλα τον Μπατάλια.

Στο “Selhurst Park” του Λονδίνου, η περσινή Κυπελλούχος Αγγλίας Κρίσταλ Πάλας, έχοντας ως «προίκα» το υπέρ της 3-1 απ’ τον πρώτο (εκτός έδρας) αγώνα με τους Ουκρανούς, προηγήθηκε στο 25′ με το αυτογκολ του Ενρίκε. Το τέρμα του Αγκουινάλδο στο 34′ έδωσε κάποιες ελπίδες στη Σαχτάρ, όμως ο Σαρ στο 52′ «σφράγισε» το τελικό 2-1 για την Πάλας.

Ο φετινός τελικός θα γίνει στη “Red Bull Arena” της Λειψίας στις 27 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Conference League

Πέμπτη 7/5

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-1

(25′ αυτ. Ενρίκε, 52′ Σαρ – 34′ Εγκουινάλδο)

Α’ Αγώνας 3-1: Η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 5-2

Στρασμπούρ (Γαλλία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1

(42′ Αλεμάο)

Α’ Αγώνας 0-1: Η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 2-0