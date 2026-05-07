Ρεάλ Μαδρίτης: Απώλεια μνήμης για Βαλβέρδε μετά την μπουνιά του Τσουαμενί – Η ανακοίνωση των Μαδριλένων

Καζάνι που βράζει είναι η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το χοντρό επεισόδιο του Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί στον προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων.

Τα πράγματα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ξεφύγει τελείως λίγες μέρες πριν το Clasico με την Μπαρτσελόνα, με τον Τσουαμενί να στέλνει στο νοσοκομείο τον Βαλβέρδε.

Όπως αποκάλυψε η “Mundo Deportivo”, από το χτύπημα στο κεφάλι ο Βαλβέρδε είχε μερική απώλεια μνήμης, με τους γιατρούς της ομάδας να του συστήνουν να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ουρουγουανός θα χάσει το κυριακάτικο (10/3) Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο “Καμπ Νόου”, σε ένα ματς που οι μερένγκες θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη για να μην επιτρέψουν στους μπλαουγκράνα να κάνουν φιέστα τίτλου.

Στο μεταξύ, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν.

Οι μερένγκες επιβεβαιώνουν ότι έγινε επεισόδιο και θα ξεκινήσουν πειθαραρχικές διαδικασίες κατά των δύο ποδοσφαιριστών.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι μετά τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα το πρωί στην προπόνηση της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο σύλλογος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις και για τις δύο υποθέσεις στον σωστό χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες“.