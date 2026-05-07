Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League

Η Άστον Βίλα νίκησε με 4-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέτρεψε το εναντίον της 1-0 από τον πρώτο αγώνα, για να πάρει το “εισιτήριο” για τον τελικό του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, που έφερε με τη σειρά της… τούμπα το σκορ κόντρα στην Μπράγκα, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1 και την πρόκριση με το συνολικό 4-3 κόντρα στους Πορτογάλους.

Μετά την ήττα της στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Άστον Βίλα εμφανίστηκε ανώτερη στη ρεβάνς του Europa League και έφθασε σε μία επιβλητική πρόκριση, την οποία πανηγύρισε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Οι “χωριάτες” άνοιξαν από νωρίς το σκορ με τον Όλι Γουότκινς και βρήκαν τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι του Μπουεντία και δύο προσωπικά τέρματα του Μαγκίν.

Την ίδια ώρα, η Φράιμπουργκ ανέτρεπε το 2-1 του πρώτου δικού της αγώνα με την Μπράγκα, για να πάρει με τη σειρά της μία επιβλητική πρόκριση στον τελικό του Europa League.

Εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ντορζελές από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης, οι Γερμανοί σκόραραν με Κίμπλερ και Μανζαμπί στο πρώτο μέρος, για να “καθαρίσουν” από νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ο πρώτος σκόραρε μάλιστα ξανά στο 72′ και έτσι το γκολ του Βίτορ για τους Πορτογάλους στη συνέχεια, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό στη “μονομαχία” των δύο ομάδων.

Η Φράιμπουργκ θα αγωνιστεί έτσι στον τελικό του Europa League στις 20 Μαΐου 2026, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, με αντίπαλο την Άστον Βίλα.