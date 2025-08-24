ΑΕΚ: H τελευταία νίκη της Ένωσης στην Super League και το αρνητικό σερί που θέλει να σταματήσει

Η ΑΕΚ αναζητά τη νίκη στη πρώτο της παιχνίδια στη σεζόν για το πρωτάθλημα της Super League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (20:15, COSMOTE Sport 1, live από το Newsit.gr).

Λίγες ημέρες πριν τον κρίσιμο επαναληπτικό απέναντι στην Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League, η ΑΕΚ καλείται να αλλάξει τσιπάκι και να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της στη Super League. Ο Πανσερραϊκός ο οποίος φαίνεται να είναι αρκετά πιο αποδυναμωμένος σε σχέση με τη περασμένη σεζόν δεν αποτελεί εύκολο εμπόδιο, με τους «κιτρινόμαυρους» ωστόσο να διαθέτουν την ποιότητα για να φτάσουν στον στόχο τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από τους τρεις πόντους.

Μάλιστα, η ΑΕΚ «τρέχει» και ένα άκρως αρνητικό σερί, καθώς στη Super League έχει να κερδίσει από τον Φεβρουάριο του 2024! Συγκεκριμένα στις 23/2/25 η Ένωση είχε κερδίσει με 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, μια νίκη η οποία ήταν η τελευταία της στο πρωτάθλημα για την περασμένη σεζόν.

Έκτοτε ακολούθησε μια ήττα (0-1) από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και η λευκή ισοπαλία (0-0) κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό τον τρόπο ολοκλήρωσε τη κανονική σεζόν στη Super League η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία στη συνέχεια κατάρρευσε στα πλέι οφ όπου σε έξι παιχνίδια γνώρισε ισάριθμες ήττες με το άκρως ντροπιαστικό 0-0-6 να έχει ως αποτέλεσμα ο «Πελάδο» να τερματίσει στην 4η θέση του πρωταθλήματος και να απολυθεί από την ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη φετινή σεζόν η ΑΕΚ μετρά δυο νίκες (1-0 τη Μπερ Σεβά, 3-1 τον Άρη Λεμεσού) αμφότερες στην «OPAP Arena» και πλέον καλείται να κάνει το 3/3 στην έδρα της απέναντι στον Πανσερραϊκό.