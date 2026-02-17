ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων της Ένωσης για τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων της ΑΕΚ λίγο πριν τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό (20:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ήταν ο ξένος που έμεινε εκτός δωδεκάδας για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού με τους Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους, Νάναλι, Μπράουν, Γκρέι και Φίζελ.

Υπενθυμίζεται πως εκτός είναι και ο Αντόνις Αρμς, που δεν υπολογίζεται πλέον, ενώ δεν είναι διαθέσιμοι και οι τραυματίες Φλιώνης και Κατσίβελης.