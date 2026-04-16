ΑΕΚ: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final 4 του BCL

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση στο Final 4 του BCL και πλέον ετοιμάζεται για “μάχες” τίτλου στην έδρα της Μπανταλόνα, όπου αναμένεται να έχει στο πλευρό της και πολλούς οπαδούς της.

Για το λόγο αυτό, η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε και ανακοίνωση για να ενημερώσει επίσημα τους οπαδούς της, όσον αφορά τα εισιτήρια που θα διατεθούν από τη FIBA για το Final 4 του BCL.

Η ενημέρωση από την ΚΑΕ ΑΕΚ

Η «Βασίλισσα» προκρίθηκε πανάξια στο F4 του BCL 2025-2026, και θα εκπροσωπήσει για πολλοστή φορά το ελληνικό μπάσκετ σε κορυφαία διοργάνωση. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαΐου στην ιστορική «Olimpic Arena» της Μπανταλόνα. Στον ημιτελικό, η Ομάδα μας θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Ενημερώνουμε, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: 70, 130 και 200 ευρώ. Θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας.