ΑΕΚ: Η εντυπωσιακή τοιχογραφία στη Sunel Arena με Καλλιμάρμαρο και Ντράγκαν Σάκοτα

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για το Final Four του BCL που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα, εκεί όπου θα ψάξει τον τέταρτό της ευρωπαϊκό τίτλο και δεύτερο στην εν λόγω διοργάνωση μετά το 2018.

Την ίδια όμως στιγμή, η ΑΕΚ κάνει ακόμα πιο όμορφη την έδρα της, με τις παρεμβάσεις που γίνονται. Αρχικά τα μαύρα καρεκλάκια, προσφάτως το cube στη SUNEL Arena και τώρα μια εντυπωσιακή τοιχογραφία στο εσωτερικό του γηπέδου της Ένωσης στα Άνω Λιόσια.

Στο πανέμορφο graffiti που δημιουργήθηκε σε διάδρομο της Sunel Arena, απεικονίζεται το Καλλιμάρμαρο την ιστορική βραδιά της κατάκτησης του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1968, αλλά και η εμβληματική μορφή του Ντράγκαν Σάκοτα.