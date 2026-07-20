Αθλητικά

ΑΕΚ: Η ΛΑΣΚ θέλει τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς

Ο παίκτης βρίσκεται στη λίστα της Ένωσης με τους υπό παραχώρηση παίκτες
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, με μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, φέρεται να στοχεύει η πρωταθλήτρια Αυστρίας, ΛΑΣΚ.

Ο προπονητής της ΛΑΣΚ, Ντίετμαρ Κουχμπάουερ γνωρίζει πολύ καλά τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς της ΑΕΚ από την κοινή τους πορεία στην Σεντ Πόλτεν. Η αυστριακή ομάδα επιθυμεί τον δανεισμό του μέσου της Ένωσης και την υπογραφή ρήτρας αγοράς των δικαιωμάτων του το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Λιούμπιτσιτς μεταγράφηκε στην ΑΕΚ τον χειμώνα του 2024 και έχει αγωνιστεί με τα κιτρινόμαυρα 68 φορές με 10 γκολ και 9 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ιδανικά, η ΑΕΚ θα ήθελε την απευθείας πώληση του Λιούμπιτσιτς. Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να “τρέξει” περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

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Αθλητικά
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