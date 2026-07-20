Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βούτηξε με το εσώρουχό του σε πισίνα: Στο πλευρό του η εκρηκτική Τζορτζίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να φτάσει μακριά με την Πορτογαλία σε ακόμα ένα Μουντιάλ, ωστόσο δεν φαίνεται να “χαλάστηκε” και ιδιαίτερα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, λίγες μέρες μετά το τέλος της παρουσίας του στο Μουντιάλ, ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές του μαζί με τη Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκε, μάλιστα, με τη σύντροφό του ένα παιχνιδιάρικο βίντεο στο TikTok.

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Σ’ αυτό, ο 41χρονος ποδοσφαιριστής βουτάει σε πισίνα φορώντας το εσώρουχό του, ενώ δίπλα του βρισκόταν η 32χρονη με μαύρο μπικίνι.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, η οποία μεγαλώνει μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο την οικογένειά τους με τα πέντε παιδιά, τράβηξε τα βλέμματα με την εκρηκτική εμφάνισή της.