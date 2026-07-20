Αθλητικά

Ο Μάριο Χεζόνια φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει στο NBA

Δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος που θα συνεχίσει ο Κροάτης φόργουορντ
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Μάριο Χεζόνια ενημέρωσε τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης πως ενεργοποιεί τη ρήτρα αποδέσμευσής του και φεύγει με προορισμό το NBA

Ο Κροάτης φόργουορντ αποφάσισε να βάλει τέλος στην επιτυχημένη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάριο Χεζόνια να επιλέγει να επιστρέψει και πάλι στον μαγικό κόσμο του NBA, έχοντας βρει και πάλι ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα του NBA θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία χάνει ακόμα έναν βασικό παίκτη της, μετά τον Λάιλς.

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