Ο Μάριο Χεζόνια φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει στο NBA

Ο Μάριο Χεζόνια ενημέρωσε τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης πως ενεργοποιεί τη ρήτρα αποδέσμευσής του και φεύγει με προορισμό το NBA

Ο Κροάτης φόργουορντ αποφάσισε να βάλει τέλος στην επιτυχημένη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μάριο Χεζόνια να επιλέγει να επιστρέψει και πάλι στον μαγικό κόσμο του NBA, έχοντας βρει και πάλι ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα του NBA θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

Η αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία χάνει ακόμα έναν βασικό παίκτη της, μετά τον Λάιλς.