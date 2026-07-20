Χωρίς VAR ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στην Ουγγαρία την Πέμπτη (Πέμπτη 23/7, 21:00) για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να αγωνιστεί στη League Phase του Conference League και για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.

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Να σημειωθεί ότι στο πρώτο παιχνίδι του τριφυλλιού με την Πάκσι, δε θα υπάρχει η βοήθεια της τεχνολογίας.

Η UEFA έχει αποφασίσει τη χρήση VAR από τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Να σημειωθεί πως διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στην Ουγγαρία, είναι ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια.