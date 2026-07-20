Αθλητικά

Χωρίς VAR ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League

Η UEFA έχει αποφασίσει την χρήση VAR από τον επόμενο γύρο
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στην Ουγγαρία την Πέμπτη (Πέμπτη 23/7, 21:00) για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να αγωνιστεί στη League Phase του Conference League και για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο παιχνίδι του τριφυλλιού με την Πάκσι, δε θα υπάρχει η βοήθεια της τεχνολογίας.

Η UEFA έχει αποφασίσει τη χρήση VAR από τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Να σημειωθεί πως διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στην Ουγγαρία, είναι ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια.

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