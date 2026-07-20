Φαν Ντρόνγκελεν: «Μίλησα πολύ με τον Ντε Φράι, επιτυχία σημαίνει τίτλοι»

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Ο νέος Ολλανδός αμυντικός τριφυλλιού τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εστία της ομάδας του και να πανηγυρίσει τίτλους.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, ενώ το πρωί της Δευτέρας (20/7/2026) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την πράσινη φανέλα.

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Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής αναμένεται να συνθέσει το βασικό δίδυμο στην πράσινη άμυνα μαζί με τον συμπατριώτη του Ντε Φράι.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του σε έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και δυναμική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή που περιμένει από τον κόσμο και στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στον Παναθηναϊκό. Ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα πέρσι. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ανυπομονώ να δω τα πάντα, όπως την πόλη, αλλά και φυσικά να ξεκινήσω με την ομάδα. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα όταν ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή μαζί μου. Είναι ένας πασίγνωστος σύλλογος στην Ευρώπη, στην Ολλανδία και στην οικογένειά μου, οπότε όταν ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός έρχεται σε επαφή μαζί σου, τον ακούς.

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Είχα πολύ καλό προαίσθημα και έρχομαι με πολλή όρεξη εδώ, για να δώσω τα πάντα από την πρώτη ημέρα. Επικοινώνησα με τον Στέφανο, ο οποίος γνωρίζει τον σύλλογο πολύ καλά. Έχει παίξει στον Παναθηναϊκό. Η επικοινωνία που είχαμε ήταν πολύ σημαντική, διότι μου έδωσε να καταλάβω αρκετά. Είναι πολύ καλός και φιλικός άνθρωπος. Ο Στέφανος ήταν πολύ σημαντικός κατά τις διαπραγματεύσεις. Μιλήσαμε αρκετά και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και τον είδα και από κοντά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τελικά μπόρεσα να έρθω. Έρχομαι από ένα μέρος που αισθανόμουν πραγματικά καλά. Δεν ήταν μια εύκολη κίνηση, αλλά τελικά έρχομαι σε έναν φοβερό σύλλογο, σε μια καταπληκτική πόλη και ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Πέρσι συνάντηση πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό όταν έπαιζα στην Σαμσουνσπόρ εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και μετά φυσικά στο παιχνίδι στην Σαμσούντα. Έγιναν δύο πολύ καλά παιχνίδια, υψηλού επιπέδου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έναν χρόνο μετά θα καθόμουν εδώ. Είναι κάτι ξεχωριστό, που ίσως ήταν γραφτό να γίνει.

Είχα και μια συνομιλία με τον προπονητή μέσω FaceTime. Ένα από τα πρώτα που μου είπε είναι ότι έχει ένα προαίσθημα ότι με γνωρίζει εδώ και χρόνια. Έχω κι εγώ το ίδιο προαίσθημα. Γνωρίζει έναν πολύ καλό μου φίλο και συμπαίκτη στη Σαμσουνσπόρ, έναν Δανό παίκτη, κι αυτός μου είπε πολλά για τον προπονητή. Είχε μόνο καλά λόγια να πει. Είμαι χαρούμενος που θα μπορέσω να δουλέψω υπό τις οδηγίες του και να μάθω πολλά από αυτόν.

Στην προετοιμασία είδα το παιχνίδι με τον Άγιαξ και μίλησα με μερικούς παίκτες που βρίσκονται εδώ. Στην Σαμσουνσπόρ είχα έναν συμπαίκτη που είχε αγωνιστεί στην Κοπεγχάγη μαζί του. Μου αρέσει ο τρόπος που θέλει να παίζει, πιστεύω ότι παίζει πολύ επιθετικά. Του αρέσει να έχουμε την μπάλα και να πιέζουμε ψηλά. Όταν έχεις καλή ομάδα, κοιτάς κάθε μέρα να γίνεσαι όλο και καλύτερος, ώστε να φτάσεις στα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Αυτό είναι όμορφο και για τους φιλάθλους. Βλέπουν ένα ωραίο στυλ παιχνιδιού. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.

Ξεκίνησα την προετοιμασία από τις αρχές Ιουλίου. Αισθάνομαι πολύ καλά. Δούλεψα και κατά την διάρκεια των διακοπών αλλά επίσης ξεκουράστηκα, γιατί το χρειαζόμουν. Τώρα βρίσκομαι εδώ. Αισθάνομαι καλά και ανυπομονώ να ξεκινήσω με την ομάδα. Χρειάζεται να γνωριστώ και να αποκτήσω χημεία. Πριν έρθω είδα βεβαίως πολλά βίντεο με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι. Διάβασα πολλά για την Θύρα 13. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Επίσης και πέρσι, στον μεταξύ μας αγώνα, είχα την ευκαιρία να νιώσω την ατμόσφαιρα, οπότε πιστεύω ότι τώρα, με τα παιχνίδια και τις εμφανίσεις μας, ο κόσμος θα θέλει να έρθει στο γήπεδο.

Τόσο εγώ όσο και η ομάδα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να γεμίζει το γήπεδο κάθε εβδομάδα. Ο σύλλογος έχει ήδη μια πολύ μεγάλη βάση φιλάθλων κι ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους.

Είναι ιδιαίτερο για μένα να παίξω με τον Ντε Φράι. Τις τελευταίες εβδομάδες, πριν έρθω εδώ, είχα αρκετές συζητήσεις μαζί του και του είπα πως θα είναι ξεχωριστό να παίξω δίπλα του, διότι είναι γνωστός παίκτης στην Ολλανδία και την Ευρώπη και έχει παίξει στην Εθνική. Έχει εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο, οπότε μπορεί να με διδάξει πολλά πράγματα. Δεν του αρέσει όμως όταν μιλάω πολύ για εκείνον, διότι είναι πολύ σεμνός. Θέλω κι εκείνος πολύ να παίξουμε μαζί. Θα είναι ίσως λίγο πιο εύκολο για μένα, αφού θα έχω έναν Ολλανδό δίπλα μου και θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.

Είμαι αμυντικός, όπως όλοι ξέρουν, αριστεροπόδαρος. Μου αρέσει να αμύνομαι. Όπως σε έναν επιθετικό αρέσει να σκοράρει, έτσι κι εμένα μου αρέσει να προστατεύω την εστία. Θα κάνω τα πάντα για να μην δεχτούμε γκολ. Γι’ αυτό προσπαθώ να καθοδηγώ την άμυνα, τους συμπαίκτες μου, βοηθώντας την ομάδα όσο περισσότερο. Δεν είμαι σταρ. Είμαι κι εγώ μέρος της ομάδας και προσπαθώ να βοηθώ τους συμπαίκτες μου. Προσπαθώ να πραγματοποιώ πάντα καλές εμφανίσεις. Θα έλεγα ότι είμαι ένας ταπεινός αμυντικός.

Θέλω να προσαρμοστώ το συντομότερο δυνατόν στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό διότι αυτή την εβδομάδα ξεκινά η σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό να προκριθεί στην Ευρώπη, αλλά και να κατακτήσει το Πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, άρα χρειάζεται να προσαρμοστούμε γρήγορα μεταξύ μας και να αναπτύξουμε το στυλ παιχνιδιού μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μάχεται για τίτλους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος του συλλόγου και θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια.

Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ και να ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο».