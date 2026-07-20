Η FIFA ξεκινάει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό του Μουντιάλ

Η FIFA θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για τα απαράδεκτα περιστατικά βίας στα οποία εμπλέκονται αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η FIFA θα αναλύσει τις αναφορές των διαιτητών και τα πλάνα του αγώνα πριν αποφασίσει εάν θα επιβάλει κυρώσεις στους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των περιστατικών που θα εξεταστούν είναι η αποβολή του Λεάντρο Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα, μετά την εμπλοκή του σε καβγά με Ισπανούς παίκτες.

Επίσης, υπό εξέταση είναι οι ενέργειες του Ναουέλ Μολίνα, ο οποίος έριξε μπουνιά στον Ρόδρι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, και η φερόμενη εμπλοκή του βοηθού προπονητή Ρομπέρτο ​​Αγιάλα στις συμπλοκές, συγκεκριμένα ένα σπρώξιμο που φέρεται να έκανε στον Ντάνι Όλμο.

Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η FIFA θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί παίκτες γύρισαν την πλάτη τους ενώ η Ισπανία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια χειρονομία που έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη.