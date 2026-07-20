Αργεντινή: Χωρίς τον Μέσι και άλλους 9 παίκτες η επιστροφή της δευτεραθλήτριας κόσμου στο Μπουένος Άιρες

Η Αργεντινή έφτασε κοντά να κατακτήσει για δεύτερη σερί διοργάνωση το Μουντιάλ, αλλά ηττήθηκε από την Ισπανία με 1-0 στον τελικό.

Σύμφωνα με την “ole”, η εθνική Αργεντινής επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες “μισή”, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν μπήκαν στο αεροπλάνο της επιστροφής στην πατρίδα τους, μεταξύ αυτών και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος γύρισε στο Μαϊάμι μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

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Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας ότι δεν θα ταξίδευαν όλοι οι ποδοσφαιριστές με την αποστολή.

“Ορισμένοι παίκτες θα αναχωρήσουν απευθείας για διαφορετικούς προορισμούς, προκειμένου να ενσωματωθούν ξανά στις ομάδες τους ή να ξεκινήσουν την περίοδο των διακοπών τους. Το υπόλοιπο της αποστολής, αποτελούμενο από ποδοσφαιριστές, προπονητικό επιτελείο και προσωπικό, θα επιστρέψει στην Αργεντινή με προγραμματισμένη άφιξη περίπου στις 17:00”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι υπόλοιποι εννέα ποδοσφαιριστές είναι οι Ροδρίγο Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Χουλιάν Άλβαρες, Χερόνιμο Ρούγι, Νίκο Παζ, Κριστιάν Ρομέρο, Ναουέλ Μολίνα και Χουάν Μούσο.