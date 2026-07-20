Το συγκλονιστικό γράμμα του Λιονέλ Μέσι μετά τον χαμένο τελικό της Αργεντινής

Λίγες ώρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι προσπάθησε να μαζέψει τα κομμάτια του και να εκφράσει με καθαρό μυαλό τα συναισθήματά του για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Αργεντινής.

Η Αργεντινή έφτασε κοντά να γράψει και πάλι ιστορία, κατακτώντας για δεύτερη σερί διοργάνωση το Μουντιάλ, αλλά ηττήθηκε στον τελικό από την ανώτερη Ισπανία. Ο απόλυτος ηγέτης της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Μέσι, έδειξε, πάντως, για ακόμα μία φορά το μεγαλείο του.

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Ο Αργεντινός θρύλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τον χαμένο τελικό, συγχαίροντας την εθνική Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

H ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι

“Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

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Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου”