Champions League: Η ΑΕΚ κληρώθηκε με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και Λασκ – Αναλυτικά τα παιχνίδια της League Phase

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της για την πρώτη παρουσία της ιστορίας της στη League Phase του Champions League, με την κλήρωση να τη βγάζει απέναντι από τις Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και Λασκ. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ κληρώθηκε με τις Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, από το δεύτερο με τις Ντόρτμουντ και Ρόμα, από το τρίτο με τις Σαχτάρ και Γαλατάσαραϊ και από το τέταρτο με τις Κόμο και Λασκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, στην Allwyn Arena, τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Γαλατάσαραϊ και Λασκ, ενώ εκτός Ελλάδας θα ταξιδέψει για τους αγώνες με Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ και Κόμο.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ

Ρεάλ Μαδρίτης εντός Μάντσεστερ Σίτι εκτός Ντόρτμουντ εκτός Ρόμα εντός Σαχτάρ εκτός Γαλατάσαραϊ εντός Κόμο εκτός Λασκ εντός

Αναλυτικά οι αντίπαλοι των 36 ομάδων

Άρσεναλ: Ρεάλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Ρεάλ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρόμα (εκτός), Λειψία (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάντσεστερ Σίτι: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Πόρτο (εκτός), Νάπολι (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Μπαρτσελόνα: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Μπάγερν: Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μπέτις (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λιλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Λίβερπουλ: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπριζ (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Ίντερ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Ατλέτικο: Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Παρί: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Κόμο (εκτός)

Ντόρτμουντ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Ρόμα: Ρεάλ (εντός), Παρί (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Λιλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Σπόρτινγκ: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Άστον Βίλα: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Πόρτο: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μπέτις (εκτός), Νάπολι (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Λειψία (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Κόμο (εκτός)

Μπριζ: Λίβερπουλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Νάπολι (εκτός), Λανς (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Μπέτις: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Πόρτο (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Κόμο (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Αϊντχόφεν: Ατλέτικο (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λειψία (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Φέγενορντ: Ίντερ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Λιλ: Μπάγερν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Νάπολι: Άρσεναλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Λειψία: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Λανς (εντός), Κόμο (εκτός)

Βιγιαρεάλ: Παρί (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Σαχτάρ: Ρεάλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Γαλατασαράι: Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Φενέρμπαχτσε: Λίβερπουλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Μπόντο/Γκλιμτ: Ατλέτικο (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Σλάβια Πράγας: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Πόρτο (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Ίντερ (εντός), Παρί (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Στουτγκάρδη: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Λιλ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

ΑΕΚ: Ρεάλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Κόμο (εκτός)

ΛΑΣΚ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Πόρτο (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Κόμο: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Φέγενορντ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Λανς: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Σπόρτινγκ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μπριζ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λειψία (εκτός), Κόμο (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Βίκινγκ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Σαμπάχ: Μπαρτσελόνα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός).

Οι ημερομηνίες στη League Phase

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Περισσότερα σε λίγο…