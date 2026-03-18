ΑΕΚ: Η τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena πριν την Τσέλιε, ατομικό ο Βάργκα

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τους Σλοβένους
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ προπονήθηκε στην Allwyn Arena πριν από τη ρεβάνς με την Τσέλιε για τη φάση των “16” του Conference League.

Μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ έχει “κλειδώσει” ουσιαστικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League και θα προσπαθήσει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στους Σλοβένους.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα της Τετάρτης (18/03).

Ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει κανονικά σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει συμπεριλάβει στη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια (εκτός είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Μάρκο Γκρούγιτς και Χακίμ Σαχαμπό).

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μπαρναμπάς Βάργκα, με τον Νίκολιτς να αποφασίζει την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τσέλιε.

