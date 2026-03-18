ΑΕΚ: Η τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena πριν την Τσέλιε, ατομικό ο Βάργκα

Η ΑΕΚ προπονήθηκε στην Allwyn Arena πριν από τη ρεβάνς με την Τσέλιε για τη φάση των “16” του Conference League.

Μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ έχει “κλειδώσει” ουσιαστικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League και θα προσπαθήσει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στους Σλοβένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα της Τετάρτης (18/03).

Ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει κανονικά σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει συμπεριλάβει στη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια (εκτός είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Μάρκο Γκρούγιτς και Χακίμ Σαχαμπό).

Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μπαρναμπάς Βάργκα, με τον Νίκολιτς να αποφασίζει την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τσέλιε.