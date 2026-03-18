ΑΕΚ και Ατρόμητος κλήθηκαν από τη ΔΕΑΒ για συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο Περιστέρι

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τις ΠΑΕ Ατρόμητος και ΑΕΚ για «σοβαρό φαινόμενο βίας» μετά τη λήξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, αλλά και των φίλων της Ένωσης με την Αστυνομία.

Η ΑΕΚ σκόνταψε στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και είναι πιθανό να έχει και συνέπειες από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της μετά τη λήξη του αγώνα, όπως το ίδιο ισχύει και για τους γηπεδούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025» γράφει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η ΔΕΑΒ.