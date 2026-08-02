Ο Αζεντίν Ουναΐ στόχος της Μπαρτσελόνα – Στα 25.000.000 ευρώ η ρήτρα του

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ, που έκανε τρομερό Μουντιάλ με την Εθνική του ομάδα, για να καλύψει το κενό του Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Ο Ολλανδός μέσος θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με την Καταλανική Sport η Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Ουναΐ για να προσθέσει έναν παίκτη με ποιότητα στο χώρο του κέντρου, παρότι είναι πιο επιθετικογενής από τον Ντε Γιονγκ.

Η Χιρόνα έχει δεσμεύσει με ρήτρα ύψους 25.000.000 ευρώ τον Μαρονικό μέσο. Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει ένα σενάριο για μετακόμιση του Ουναΐ στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ιτιχάντ, όμως δεν φαίνεται ότι θα βγει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.