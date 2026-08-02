Αθλητικά

Ο Αζεντίν Ουναΐ στόχος της Μπαρτσελόνα – Στα 25.000.000 ευρώ η ρήτρα του

Ο Μαροκινός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει αναγκάσει την Μπαρτσελόνα να ασχολείται με την περίπτωσή του
Ο Ουναΐ
Ο Ουναΐ με τη φανέλα της Χιρόνα / Siu Wu/picture-alliance/dpa/AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ, που έκανε τρομερό Μουντιάλ με την Εθνική του ομάδα, για να καλύψει το κενό του Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Ο Ολλανδός μέσος θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με την Καταλανική Sport η Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Ουναΐ για να προσθέσει έναν παίκτη με ποιότητα στο χώρο του κέντρου, παρότι είναι πιο επιθετικογενής από τον Ντε Γιονγκ.

Η Χιρόνα έχει δεσμεύσει με ρήτρα ύψους 25.000.000 ευρώ τον Μαρονικό μέσο. Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει ένα σενάριο για μετακόμιση του Ουναΐ στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ιτιχάντ, όμως δεν φαίνεται ότι θα βγει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
180
159
156
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo