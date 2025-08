ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς ήρθαν σε οριστική συμφωνία, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται ο παίκτης

Ο κύβος ερρίφθη, με τον Λούκα Γιόβιτς να γίνεται παίκτης της ΑΕΚ! Ο Σέρβος επιθετικός αναμένεται στην χώρα μας προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «κιτρινόμαυρους».

Με αυτό τον τρόπο η ΑΕΚ προσθέτει στο ρόστερ της τον «εκλεκτό» του Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα για τη θέση του σέντερ φορ, μια μεταγραφή την οποία οι άνθρωποι του συλλόγου εδώ και καιρό δούλευαν προκειμένου να βγάλουν εις πέρας. Παρά τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφεραν πως ο Λούκα Γιόβιτς θα φορέσει τη φανέλα της Οβιέδο, τελικά ο ίδιος επέλεξε τους «κιτρινόμαυρους».

Μάλιστα τη μεταγραφή… προανήγγειλε και ο γνωστός δημοσιογράφος Fabrizio Romano, ο οποίος αποκάλυψε πως το συμβόλαιο του Γιόβιτς θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.



Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.



It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. pic.twitter.com/VYzWezFAGQ