Η ΑΕΚ έχει τρεις κορυφαίους επιθετικούς στο ρόστερ της, αλλά το μέλλον των δύο εξ αυτών δεν είναι ξεκάθαρο και ένα νέο μετεγγραφικό σενάριο τη συνδέει με τον Νουά Ντικό της Χαλ.

Ο Ντικό θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στην Premier League και δημοσιεύματα τον θέλουν να έχει προταθεί ως δανεικός στην ΑΕΚ, η οποία έχει πάντως ως προτεραιότητα τους Νέλσον Ολιβέιρα και Σέρχιο Αραούχο.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έχει “ζήτηση” στο εξωτερικό και είναι πιθανό να υπάρξουν προτάσεις για την πώλησή του, ενώ για τον Αργεντινό στην ΑΕΚ θέλουν να μειωθεί η οψιόν για την αγορά του, μετά και τις εξελίξεις με τον κορονοϊό.

Κάπως έτσι εμφανίστηκε και το σενάριο για τον επιθετικό της Χαλ από τον Μάλι, για τον οποίο ο αγγλικό σύλλογος είχε δαπανήσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2017, όταν και τον απέκτησε από τη Γουλβς, μετά από μία εξαιρετική τριετία στους “λύκους”.

Nouha Dicko offered to European clubs as Hull City exit draws near.https://t.co/W4uOpUnCiJ