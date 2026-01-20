ΑΕΚ και Ομόνοια κοντά σε συμφωνία για τον Μόουζες Οντουμπάτζο

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την παρουσία του στην ΑΕΚ, με τον Ομόνοια της Κύπρου να είναι -όπως όλα δείχνουν- ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Η Ομόνοια φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για να κάνει δικό της τον Άγγλο δεξιό μπακ, ο οποίος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η μετεγγραφή του Οντουμπάτζο θα ολοκληρωθεί (εξελίξεις αναμένονται μέσα στην ημέρα), με τον 32χρονο να αναχωρεί άμεσα για την Κύπρο.

Ο Οντουμπάτζο πήρε μετεγγραφή στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 και μέτρησε με τον “δικέφαλο” 24 συμμετοχές με ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.