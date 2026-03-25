ΑΕΚ: Κάκωση στην ποδοκνημική ο Βάργκα, αισιοδοξία για την παρουσία του στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League

Ο Ούγγρος πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό
Ο Βάργκα
Ο Βάργκα με τη φανέλα της ΑΕΚ

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με την Κηφισιά και τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά για τους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Βάργκα της ΑΕΚ έγινε από το ιατρικό τιμ της Εθνικής Ουγγαρίας και έδειξε ότι έχει υποστεί μία κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική και συγκεκριμένα στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο

Ο Ούγγρος φορ της Ένωσης θα παραμείνει κανονικά στην αποστολή της Εθνικής του ομάδας για τα φιλικά του Μαρτίου και οι γιατροί θα τον παρακολουθούν στενά σε συνεργασία με αυτούς της ΑΕΚ για να μην ρισκάρουν τίποτα ενόψει της έναρξης των πλέι οφ της Super League.

Η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και σίγουρα δε θέλουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο απουσίας του Ούγγρου επιθετικού, που έχει σκοράρει ήδη 6 γκολ σε 13 παιχνίδια με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Αθλητικά
