Αθλητικά

ΑΕΚ: Κανονικά στην έδρα της Κόμο το ματς για τη League Phase του Champions League

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα θα αγωνιστεί στην κανονική της έδρα και στο Champions League
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/MATTEO BAZZI
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Στο “Τζουζέπε Σινιγκάλια” του Κόμο θα υποδεχθεί η ομώνυμη ομάδα την ΑΕΚ, στην αναμέτρησή για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (24.11.2026, 22:00, Newsit.gr).

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας και του Τάσου Δουβίκα αποτελεί μία από τις πρωτάρες του Champions League, την ώρα που εντυπωσιάζει και στη φετινή Serie A. Πριν λίγα χρόνια,βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας και τώρα η κλήρωση για τη League Phase την έφερε στο δρόμο της ΑΕΚ.

Η Κόμο προσώρησε σε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στην έδρα της, προκειμένου να καταστήσει το γήπεδό της συμβατό με τις απαιτήσεις της UEFA για ματς της League Phase του Champions League.

Μέχρι πρότινος, όμως, υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κόμο να μετακομίσει σε άλλο γήπεδο για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, με το στάδιο της Σασουόλο να έχει εξεταστεί ως πιθανή έδρα. Σύμφωνα όμως με την “Daily Mail”, η Κόμο πήρε το “πράσινο φως” από την UEFA και θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί τους αντιπάλους της στο ιστορικό της γήπεδο.

Έτσι, όταν η ΑΕΚ ταξιδέψει στο Κόμο στις 24 Νοεμβρίου, θα αγωνιστεί κανονικά στην έδρα της ομάδας του Τάσου Δουβίκα, σε ένα γήπεδο που χρειάστηκε τρεις μήνες σημαντικών εργασιών για να ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές που έχει ένας αγώνας της League Phase του Champions League.

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