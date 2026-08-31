ΑΕΚ: Κανονικά στην έδρα της Κόμο το ματς για τη League Phase του Champions League

Στο “Τζουζέπε Σινιγκάλια” του Κόμο θα υποδεχθεί η ομώνυμη ομάδα την ΑΕΚ, στην αναμέτρησή για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (24.11.2026, 22:00, Newsit.gr).

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας και του Τάσου Δουβίκα αποτελεί μία από τις πρωτάρες του Champions League, την ώρα που εντυπωσιάζει και στη φετινή Serie A. Πριν λίγα χρόνια,βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας και τώρα η κλήρωση για τη League Phase την έφερε στο δρόμο της ΑΕΚ.

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Η Κόμο προσώρησε σε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στην έδρα της, προκειμένου να καταστήσει το γήπεδό της συμβατό με τις απαιτήσεις της UEFA για ματς της League Phase του Champions League.

Μέχρι πρότινος, όμως, υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κόμο να μετακομίσει σε άλλο γήπεδο για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, με το στάδιο της Σασουόλο να έχει εξεταστεί ως πιθανή έδρα. Σύμφωνα όμως με την “Daily Mail”, η Κόμο πήρε το “πράσινο φως” από την UEFA και θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί τους αντιπάλους της στο ιστορικό της γήπεδο.

La Curva Ovest del Stadio Giuseppe Sinigaglia del Como 1907 ya está prácticamente lista.



La grada (tubular de acero con andamios metálicos temporales) fue derribada con el final de la temporada pasada. Y en cuestión de 2 meses, han levantado una completamente nueva.



Los… https://t.co/DZlpx6WO6X pic.twitter.com/e0cjNeg8Ni — Mario Reinoso (@marioreinoso_) August 13, 2026

¡Ya suena el himno de la Champions League en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como!



Y esto significa una muy buena noticia: el Como 1907 podrá jugar sus partidos de Liga de Campeones en su casa, junto al lago.



La UEFA dio el OK definitivo tras las obras de este verano:… — Mario Reinoso (@marioreinoso_) August 30, 2026

Έτσι, όταν η ΑΕΚ ταξιδέψει στο Κόμο στις 24 Νοεμβρίου, θα αγωνιστεί κανονικά στην έδρα της ομάδας του Τάσου Δουβίκα, σε ένα γήπεδο που χρειάστηκε τρεις μήνες σημαντικών εργασιών για να ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές που έχει ένας αγώνας της League Phase του Champions League.