Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Απορρίφθηκε η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης, ο Λεβαδειακός στη League Phase

Στο κενό έπεσε πρωτόδικα η ένσταση των Αρκάδων – Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει έφεση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Αρνητική τροπή είχε για τον Αστέρα Τρίπολης η ένσταση που κατέθεσε κατά του Λεβαδειακού, για αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βοιωτών, στον μεταξύ τους αγώνα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Λεβαδειακός είχε επικρατήσει 2-0, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ωστόσο, ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση, τονίζοντας ότι υπήρξε αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βοιωτών και ζητώντας ο ίδιος να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ, όμως, δεν δικαίωσε πρωτόδικα τους Αρκάδες και μένει να φανεί εάν οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης θα καταθέσουν έφεση.

“Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, απέρριψε την ένσταση της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ASTERAS AKTOR F.C.» για τον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό”, αναφέρεται από την ΕΠΟ.

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