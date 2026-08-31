Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ώρα του αγώνα για τη Super League και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, μετά την πρόκριση – θρίλερ απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Τη Δευτέρα (31.08.2026) καλείται να μπει νικηφόρα στις εγχώριες διοργανώσεις, κάνοντας πρεμιέρα στη Super League.

Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Λεβαδειακού, με σκοπό να πάρει το “διπλό” και να μπει με το… δεξί στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή της από το Newsit.gr.