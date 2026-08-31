Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του Μουστάφα Φαλ: «Αν έχει τελέσει ποινικό αδίκημα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη»

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την υπόθεση του Μουστάφα Φαλ και το θέμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένεια από τον διεθνή Γάλλο σέντερ.

Θυμίζουμε η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγα 24ωρα (28.08.2028) σχετικά με δημοσίευμα που αφορά την ελληνοποίηση του πρώην παίκτη της ομάδας και νυν του Παναθηναϊκού.

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Αναλυτικά, όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης:

«Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με τις όποιες ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει αυτό ενδέχεται να χρειάζεται να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη για το αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα.

Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν ο κ. Φαλ έχει τελέσει ένα ποινικό αδίκημα, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι, που όταν το δήλωσε εν γνώσει του ήταν ψευδές, δεν μπορώ να το πω εγώ ή να το γνωρίζω.

Τώρα, η διοικητική διαδικασία είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται εν συνόλω και όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους και όπως και να έχει, αν κάτι έχει αλλάξει θα σας ενημερώσει αρμόδιο υπουργείο.

Εγώ θα θέσω ερώτημα στον κ. Λιβάνιο και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για το αν υπάρχει κάτι νεότερο από τη διαδικασία και θα σας ενημερώσω»