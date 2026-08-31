Η Έστερ Εσπόζιτο πανηγύρισε γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ από τα επίσημα του «Μπερναμπέου» και ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης της έστειλε φιλιά

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημά της στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου”. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας και είχε έναν παραπάνω λόγο να το πανηγυρίσει, αφού στις εξέδρες βρέθηκε η σύντροφός του, Έστερ Εσπόζιτο.

Η σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανίδα ηθοποιό, Έστερ Εσπόσιτο, συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή Μέσα ενημέρωσης.

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Η Εσπόσιτο έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά “Élite”. Σε πρόσφατη ανάρτηση του Κιλιάν Εμπαπέ -που ο Γάλλος φρόντισε να σβήσει άμεσα- η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε να φορά τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας με το νούμερο 10 και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, δηλαδή τα διακριτικά επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στους “μπλε”!

Τώρα όμως, Εμπαπέ και Εσπόζιτο φαίνεται πως δεν… πολυκρύβουν τον έρωτά τους, με την ηθοποιό να βρίσκεται στα επίσημα του “Μπερναμπέου” με την παρέα της.

Η σύντροφος του Κιλιάν Εμπαπέ είδε από κοντά τον αγαπημένο της να σκοράρει το τρίτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μάλαγα και το πανηγύρισε.

Με τη σειρά του, ο Γάλλος επιθετικός έστειλε φιλιά στην κερκίδα, προς τη μεριά της. Η Εσπόζιτο εμφανίστηκε αρκετές φορές στις γιγαντοοθόνες του “Μπερναμπέου” αλλά και στους τηλεοπτικούς δέκτες, μέσω της μετάδοσής του.