Αθλητικά

Τόμας Γουόκαπ: Η Euroleague ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Dubai BC και ελέγχει και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό

Η Euroleague ξεκίνησε να ελέγχει την υπόθεση που αφορά τον γκαρντ του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ολυμπιακός και Τόμας Γουόκαπ έχουν έρθει σε πλήρη ρήξη, μετά την προσπάθεια του Τεξανού γκαρντ να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, έχοντας σαν προορισμό την Dubai BC. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και μπήκε στο μικροσκόπιο της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή έχει αναλάβει να ερευνήσει διεξοδικά τις συνθήκες των συζητήσεων ανάμεσα στην Dubai BC και την πλευρά του Τόμας Γουόκαπ. Η Euroleague ξεκινά από σήμερα (31.08.2026) τη διαδικασία, για να ερευνήσει διεξοδικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στη Dubai και την πλευρά του παίκτη του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, βάζει στο μικροσκόπιο της το ισχύον συμβόλαιο του παίκτη με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες γύρω από αυτό.

Θυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκοι και ο Γουόκαπ βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, τη στιγμή που προετοιμασία των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026/27 έχει ήδη ξεκινήσει και ο αθλητής απέχει (σ.σ. βρίσκεται στις ΗΠΑ και κάνει προπονήσεις).

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Αθλητικά
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