Ελλάδα – Ισπανία: Η ώρα του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μπάσκετ και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών υποδέχεται την Ισπανία στο “T-Center”, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Η γαλανόλευκη έχει ρεκόρ στο 3-4 στον προκριματικό όμιλο και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις για να… φτάσει μέχρι τα τελικά του Κατάρ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί πρόωρα..

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε σε χρόνο-ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στη δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ, με τον Κώστα Παπανικολάου -όμως- να τραυματίζεται στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και να τίθεται νοκ-άουτ.

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Αυτό σημαίνει λοιπόν, πως η 12άδα της Εθνικής μας διαμορφώνεται ως εξής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας.

Το Ελλάδα – Ισπανία θα κάνει τζάμπολ στις 19:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει και live για την εξέλιξη της αναμέτρησης από το Newsit.gr.

Η βαθμολογία του ομίλου

Ισπανία 5-2

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Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Πορτογαλία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Ελλάδα 3-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)