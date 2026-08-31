Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού

Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το πρώτο Super Cup της Euroleague, που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται πως ο κάτοχος του τροπαίου της Euroleague, Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 17:00 ώρα Ελλάδας, ενώ τρεις ώρες αργότερα η περσινή φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Dubai BC (20:00).

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Για την πρώτη μέρα αγώνων τα εισιτήρια κοστίζουν από 55 ως 138 ευρώ, ενώ για τον μεγάλο και τον μικρό τελικό από 102 ως 256 ευρώ. Κυκλοφορεί επίσης πακέτο για τα τέσσερα ματς που κοστίζει από 143 ως 359 ευρώ.

Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται ΕΔΩ