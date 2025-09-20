ΑΕΚ – Καρδίτσα 95-85: Άνετη επικράτηση στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στη Γλυφάδα με πέντε διψήφιους

Η ΑΕΚ επικράτησε με 95-85 κόντρα στην Καρδίτσα στο κλειστό της Γλυφάδας για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας». Κορυφαίος του αγώνα ο Δημήτρης Φλιώνης με 19 πόντους.

Με πολλούς πρωταγωνιστές η ΑΕΚ πλησίασε τους 100 πόντους στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Συγκεκριμένα, οι Φλιώνης, Πετσάρσκι, Μπάρτλεϊ, Κουζμίνσκας και Αρσενόπουλος πέτυχαν πάνω από δέκα πόντους στον αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Καρδίτσα, ξεχώρισε ο Έλις που ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 24 πόντους, ευστοχώντας σε 6 σουτ τριών πόντων.

ΑΕΚ: Σκορδίλης 4, Χουχούμης, Φλιώνης 19 (6/9 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεκαβίτσιους 4 (4/4 βολές), Αρσενόπουλος 10 (2), Πετσάρσκι 18 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας 15 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάρτλι 16 (4/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Γουίγκινς 9 (3/5 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Μπράντον Τζέφερσον 11 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χόρχλερ 11 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Έλις 24 (2/4 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ασίστ), Λιάπης 8 (2), Ζευγαράς 1, Δίπλαρος (0/5 σουτ, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κασελάκης 7 (1), Καμπερίδης 8 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 6 (2/10 σουτ, 5 ριμπάουντ), Χουγκάζ.