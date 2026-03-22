ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0: «Πάρτι» με τριάρα στην Allwyn Arena, στο φινάλε της regular season της Super League

Η Κηφισιά έδειξε καλά στοιχεία μέσα στην Allwyn Arena, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φέρει σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ. Η Ένωση βρήκε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο και επικράτησε με 3-0, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο την κανονική περίοδο στη Super League. Δοκάρι οι φιλοξενούμενοι.

Μάνταλος, Γιόβιτς και Κοϊτά ξεχώρισαν για την ΑΕΚ και την άφησαν μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (60 βαθμούς μετά από 26 αγωνιστικές). Η Ένωση θα μπει ως πρωτοπόρος στα πλέι οφ, αφού ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet στο “Καραϊσκάκης” (έφτασαν τους 58 βαθμούς οι Πειραιώτες), ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 στον Βόλο (57 βαθμούς ο “δικέφαλος του Βορρά”).

Η αναμέτρηση…

Η Κηφισιά πίεσε ψηλά την ΑΕΚ και προσπάθησε να βάλει δύσκοα στην κυκλοφορία της ομάδας του Νίκολιτς. Η Ένωση ευτύχησε στο 5’ να δει τον Μάνταλο να κάνει νόημα στον Κοϊτά, για να κάνει κάθετη κίνηση, του έβγαλε την μπαλιά, ο Μαυριτανός εξτρέμ απέφυγε τον Λαρουσί που τον ανέτρεψε με το χέρι, ο διαιτητής Φωτιάς και το VAR έδωσαν πέναλτι και ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ, που κυκλοφόρησε με μεγαλύτερη ψυχραιμία την μπάλα και είδε τον Κοϊτά να κάνει στο 11’ μια καλή «μπούκα» από δεξιά, αλλά να μη βρίσκει συμπαίκτη. Ο Μαυριτανός επέστρεψε στις πτέρυγες -μετά το ματς με την Τσέλιε- και έδειξε ότι ΜΟΝΟ εκεί πρέπει να παίζει!

Οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε στο 14’ να ισοφαρίσουν από λάθος της άμυνας της ΑΕΚ. Γύρισμα του Σόουζα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Βίντα έκανε κακό υπολογισμό, η μπάλα στρώθηκε στον Αντόνισε, ο οποίος μάλλον αιφνιδιάστηκε και το σουτ που επιχείρησε την έστειλε άουτ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να βγάζει βαθιές μπαλιές στον Κοϊτά, με τον Μαυριτανό να γυρίζει στο 16’ την μπάλα, τον Γιόβιτς να πιάνει με τη μια το σουτ και τον Ραμίρες να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό, η τύχη βοήθησε την Ένωση. Ο Ραμίρες βγήκε εκτός εστίας και έκανε λάθος πάσα, ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, απέφυγε τον Ρουκουνάκη και σούταρε. Η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 των «κιτρινόμαυρων». Αυτογκόλ υπέρ της Ένωσης!

Η ΑΕΚ συνέχισε να παίζει απλά, στρωτά και σοβαρά και στο 26’ έφτασε στο 3-0. Από ωραία διαγώνια μπαλιά του Πινέδα στον Πήλιο, ο μπακ της Ένωσης έκανε κοντρόλ και με τη μια το παράλληλο γύρισμα στην περιοχή και ο Βάργκα από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. Νέοι πανηγυρισμοί στην στην Allwyn Arena, με τον Λέτο να κάνει στη συνέχεια δυο αλλαγές, αλλάζοντας όλη του την αριστερή πλευρά, με τους Χουχούμη και Νούνελι να παίρνουν τις θέσεις των Λαρουσί και Αντόνισε.

Στο 32’ η Κηφισιά άγγιξε το γκολ. Ο Σόουζα ελίχθηκε στην περιοχή της ΑΕΚ, μοίρασε την μπάλα στον Πόμπο που έκανε το σουτ από το ημικύκλιο, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα και πέρασε εκτός. Αυτή ήταν και η τελευταία σημαντική φάση του πρώτου μέρους, μαζί με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πόμπο (η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ). Να αναφέρουμε ακόμα ότι οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι, για χέρι του Πινέδα, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάποια παράβαση.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Ζίνι στη θέση του Βάργκα, για να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ΑΕΚ, επιθετικά. Η Κηφισιά κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κυκλοφόρησε την μπάλα, αλλά μόλις έφτανε έξω από την μεγάλη περιοχή της Ένωσης, είχε πρόβλημα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ φρέσκαρε κι άλλο την ενδεκάδα του, βάζοντας στο 62’ στο ματς τους Ελίασον και Γκατσίνοβιτς. Οι φιλοξενούμενοι υπερείχαν μέχρι το 70’, με τον Περέιρα να κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία του ανασταλτικά. Στο 72’ όμως ο Ζίνι έπιασε ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής και ανάγκασε τον Ραμίρες να κάνει μεγάλη επέμβαση. Τρία λεπτά μετά, ο νεαρός επιθετικός των «κιτρινόμαυρων» δεν μπόρεσε να σκοράρει με κοντινή προβολή από ασίστ του Πήλιου.

Η ΑΕΚ έκοψε έτσι για αρκετά λεπτά τη… φόρα που είχαν πάρει οι φιλοξενούμενοι, με τον Νίκολιτς να βάζει στο ματς τον Γκρούγιτς, στη θέση του Περέιρα. Η Κηφισιά προσπάθησε και πάλι να απειλήσει και το κατάφερε στο 83’. Από εκτέλεση κόρνερ, η ΑΕΚ είχε φάση διαρκείας στα καρέ του Στρακόσα, ο Πέτκοφ έκανε το πλασέ και ο Αλβανός πορτιέρε επενέβη σωτήρια σε κόρνερ. Ο Νίκολιτς προχώρησε σε νέα αλλαγή προστατεύοντας τον Πινέδα από κάρτα και βάζοντας στο ματς τον Σαχαμπό, για το κιτρινόμαυρο ντεμπούτο του.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους πάντες στην Allwyn Arena να πανηγυρίσουν και τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει μια μεγάλη αγκαλιά στον Μάρκο Νίκολιτς.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης