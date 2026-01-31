ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Μπράουν και Νάναλι έδωσαν τη νίκη στην Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 96-83 κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου στη «Sunel Arena» και έφτασε τις 11 στην GBL, μετά από την 17η αγωνιστική.

Πολλούς πρωταγωνιστές είχε η ΑΕΚ, όμως οι Μπράουν και Νάναλι ήταν καταλυτικοί στο ντεμπούτο τους με την κιτρινόμαυρη φανέλα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Ο Μπράουν σημείωσε double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νάναλι είχε 14 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ήταν ο Γκρέι με 16 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους κορυφαίος ήταν ο Ραντλ, που πέτυχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ, όμως δεν έφτανε για να πάρει τη νίκη η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83.