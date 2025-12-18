Αθλητικά

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Τα γκολ και οι φάσεις της επικής ανατροπής της Ένωσης στο Conference League

Μυθικό φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+14΄, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους “16” του Conference League.

Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς τοποθέτησε την ΑΕΚ στην 3η θέση της League Phase.

Η Ένωση πανηγυρίζει την παρουσία της στους “16” ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από την σεζόν του 2002/2003. Τότε είχε βρεθεί στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όταν και είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα με 1-0 συνολικό σκορ.

