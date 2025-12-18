ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Τα γκολ και οι φάσεις της επικής ανατροπής της Ένωσης στο Conference League

Με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+14΄, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους “16” του Conference League.

Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς τοποθέτησε την ΑΕΚ στην 3η θέση της League Phase.

Η Ένωση πανηγυρίζει την παρουσία της στους “16” ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από την σεζόν του 2002/2003. Τότε είχε βρεθεί στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όταν και είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα με 1-0 συνολικό σκορ.