Αθλητικά

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2 τελικό: Η Ένωση στους «16» του Conference League

Η Ένωση ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τη League Phase του Conference League
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Conference League
6η αγωνιστική της League Phase
3 - 2
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

 Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 στο 59′ από την Κραϊόβα αλλά το έφερε τούμπα με δύο γκολ στο 90+8′ και στο 90+15′, νίκησε 3-2 και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League

00:14 | 19.12.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
00:05 | 19.12.2025

Απίστευτα πράγματα!  Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 στο 59από την Κραϊόβα αλλά "τούμπαρε" το ματς με δύο γκολ στο 90+8και στο 90+15′, νίκησε 3-2 και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League

00:05 | 19.12.2025

Η ΑΕΚ στους "16" του Conference League

00:04 | 19.12.2025
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
00:03 | 19.12.2025
90+15
΄ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, 3-2 με τον Γιόβιτς
00:03 | 19.12.2025

θα το εκτελέσει ο Γιόβιτς

00:02 | 19.12.2025
ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
00:01 | 19.12.2025

ΘΑ ΤΟ ΔΕΙ ΣΤΟ VAR ο διαιτητής

00:01 | 19.12.2025

Ο αμυντικός της Κραϊόβα βρίσκει τον Βίντα, η φάση ελέγχεται από τους VAR για πέναλτι!

00:00 | 19.12.2025

η φάση θα ελεγχθεί στο VAR

23:59 | 18.12.2025
90+11'
Φώναξε για πέναλτι η ΑΕΚ αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι
23:56 | 18.12.2025
90+8'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, 2-2 με τον Κουτέσα

Στην τελευταία φάση του ματς, ο Ελιάσον έκανε υπέροχη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κουτέσα σκόραρε με εκπληκτική κεφαλιά-ψαράκι για να ισοφαρίσει σε 2-2!

23:53 | 18.12.2025
90+6'
Διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, Μόγκος και Στεβάνοβιτς αντικατέστησαν Τέλες και Μεκβασβίλι
23:52 | 18.12.2025
90+4
Κίτρινη κάρτα στον Ισένκο για καθυστερήσεις
23:51 | 18.12.2025

Στο τείχος η μπάλα από την εκτέλεση του Κοϊτά ενώ η κεφαλιά που έπιασε ο Βίντα στη συνέχεια έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ

23:50 | 18.12.2025
90+2
Κίτρινη κάρτα στον Τσέτου και φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο
23:49 | 18.12.2025
90+1'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Γκρούγιτς στη θέση του Μαρίν

23:44 | 18.12.2025
8 λεπτά έξτρα χρόνος
23:44 | 18.12.2025

Στην 9η θέση αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μετά από αλλαγή του σκορ σε ένα ματς

23:42 | 18.12.2025
85'
Φάση για την ΑΕΚ

Σέντρα του Πινέδα από αριστερά, κεφαλιά του Βίντα από θέση φορ, η μπάλα στα χέρια του πορτιέρε των Ρουμάνων

23:41 | 18.12.2025

Σκόραρε η ΑΕΚ Λάρνακας και η ΑΕΚ πέφτει 10η αυτή τη στιγμή

23:40 | 18.12.2025

Τσαμπουκας των Μαρίν και Κουτέσα με αντιπάλους και μικρή ένταση που έσβησε γρήγορα

23:40 | 18.12.2025

Πιέζει για το γκολ της ισοφάρισης η ΑΕΚ, με το οποίο -εφόσον επιτευχθεί- θα είναι στην 8άδα αν παραμείνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή

23:38 | 18.12.2025
80'
Αλλαγές για την Κραϊόβα

Μέσα Κρέτσου Τσικαλντάου - Έξω Μπαιράμ, Χουρί

23:36 | 18.12.2025
23:31 | 18.12.2025
77'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Πενράις στη θέση του Πήλιου
23:30 | 18.12.2025
72'
Κίτρινη κάρτα στον Αλ Χαμλάουι για διαμαρτυρία
23:30 | 18.12.2025
23:28 | 18.12.2025
23:24 | 18.12.2025

Εκτέλεση κόρνερ, ο Βίντα πήδηξε με αμυντικό πάνω του, πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 1-2

23:23 | 18.12.2025
65'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ με τον Βίντα, 1-2
23:22 | 18.12.2025
64'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ελίασον και Κουτέσα μέσα, Μάνταλος και Περέιρα έξω

23:20 | 18.12.2025
63'
τεράστια ευκαιρία για την Κραϊόβα

Σωτήριο τάκλιν του Βίντα σε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να έχει πορεία προς τα δίχτυα

23:19 | 18.12.2025

Μετά το 0-2 η ΑΕΚ έπεσε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα

23:14 | 18.12.2025
59'
ΓΚΟΛ για την Κραϊόβα, 0-2

Υποδειχνατική αντεπίθεση της Κραϊόβα, ο Τσικαλντάου πήρε μια κόντρα από τον Ρέλβας, έπιασε ένα ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

23:10 | 18.12.2025

Ισένκο και Γιόβιτς βρέθηκαν στο έδαφος μετά από μονομαχία - Συνεχίζουν και οι δυο

23:09 | 18.12.2025
51'
Νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο Γιόβιτς έπιασε την κεγαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

23:07 | 18.12.2025

Γκρίνια από τους παίκτες της ΑΕΚ και την εξέδρα προς τον διαιτητή για μαρκαρίσματα των παικτών της Κραϊόβα που θα έπαιρναν κίτρινη κάρτα

23:04 | 18.12.2025
47'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την ΑΕΚ

Βαθιά μπαλιά του Πινέδα, ο Πήλιος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιόβιτς από θέση βολής -και λίγο πρθν τη μικρή περιοχή- δεν έπιασε καλά το πλασέ και έστειλε την μπάλα άουτ

23:02 | 18.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:02 | 18.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

23:01 | 18.12.2025
22:52 | 18.12.2025
22:52 | 18.12.2025
22:52 | 18.12.2025
22:48 | 18.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:46 | 18.12.2025
45+2'
Μεγάλη στιγμή για την Κραϊόβα

Η σέντρα βγήκε από τα αριστερά, η άμυνα της ΑΕκ έδιωξε με κεφαλιά, ο Τέλες έπιασε το γυριστό σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ

22:46 | 18.12.2025
2 λεπτά έξτρα χρόνου
22:42 | 18.12.2025
45'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς

Από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Σέρβος έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ισένκο έδιωξε δύσκολα - Υπήρξε έλεγχος της φάσης, για την υποψία η μπάλα αν πέρασε τη γραμμή του τέρματος

22:38 | 18.12.2025

Το 0-1 της Κραϊόβα

22:36 | 18.12.2025
38'
Σημαντική φάση για την Κραϊόβα

Εκτέλεση κόρνερ, ο Αλ Χαμλαουί πήδηξε στο πρώτο δικάρι, πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ

22:31 | 18.12.2025
35'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Μπαλιά του Μάνταλου στην πλάτη της άμυνας της Κραϊόβα, ο Περέιρα έκανε το κοντρόλ αλλά έχασε την μπάλα. Αυτή όμως έφτασε στον Γιόβιτς που έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει σε φιλοξενούμενους

22:26 | 18.12.2025
30'
ΓΚΟΛ για την Κραϊόβα, 0-1

Ο Ετίμ έπιασε ένα ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα τον σταμάτησε αλλά ο Μπάνκου πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σωστά για το 0-1

22:25 | 18.12.2025
26'
Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή
22:25 | 18.12.2025
22:21 | 18.12.2025
22:20 | 18.12.2025
21'

Καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ, σέντρα από τα αριστερά, σουτ του Μάνταλου με υπερένταση, η μπάλα έφυνε... τραγικά ψηλά

22:19 | 18.12.2025
22:18 | 18.12.2025
19'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Πινέδα έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και κεντρικά, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

22:18 | 18.12.2025
22:15 | 18.12.2025
22:13 | 18.12.2025

Η Κραϊόβα έχει βγει δυο φορές στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ έχει καθαρίσει τις φάσεις

22:10 | 18.12.2025
Να αναφέρουμε ότι στο 6' ο Βίντα είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλ Χαμλαουί.
22:09 | 18.12.2025
10'
Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ, ο Βίντα πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά προς τα πίσω αλλά δεν μπόρεσ ενα δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα

22:07 | 18.12.2025
9'

Φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ από πλάγια θέση δεξιά

22:04 | 18.12.2025
9'

Οφσάιντ ο Γιόβιτς, στην κάθετη που πήρε, δεν μετράει το σουτ που έκανε στη συνέχεια

22:00 | 18.12.2025
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Πινέδα από δεξιά, η άμυνα της Κραϊόβα έδιωξε προ του Γιόβιτς. η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που έπιασε με τη μια το σουτ και την έστειλε στο δεξί δοκάρι του Ισένκο

22:00 | 18.12.2025

Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα

21:58 | 18.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:57 | 18.12.2025

Οι παίκτες της Κραϊόβα πήγαν προς την μεριά των οπαδών τους, πριν την έναρξη του αγώνα

21:55 | 18.12.2025
21:54 | 18.12.2025

Βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο - τα πάντα έτοιμα για τη σέντρα του ματς

21:46 | 18.12.2025

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έξοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο

21:46 | 18.12.2025

Υπέροχη ατμόσφαιρα στην OPAP Arena

21:44 | 18.12.2025

Παρουσιάστηκαν οι δυο ομάδες

21:44 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ φτάνει στο ματς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες και έντεκα στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει ρυθμό και σταθερότητα στο παιχνίδι της.

21:44 | 18.12.2025

Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της στη διοργάνωση. Βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς και “μάχεται” να μπει στα νοκ-άουτ.

21:43 | 18.12.2025

Επίσης, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή της ομάδας, που την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την άγνωστη Νόα, ενώ θα προσθέσει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της!

21:43 | 18.12.2025

Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αποφύγει να αντιμετωπίσει αντίπαλο από το top-8 της League Phase του Conference League μέχρι τα προημιτελικά, ενώ θα της δώσει πλεονέκτημα έδρας τόσο στους “16” όσο και στους “8” της διοργάνωσης

21:43 | 18.12.2025

Το “τρίποντο” κόντρα στην Κραϊόβα θα εξασφαλίσει στην Ένωση απευθείας πρόκριση στους “16” μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και ένα ευρωπαϊκό “ρεπό” σχεδόν δύο μηνών

21:43 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που μπορεί να φτιάξει για τα καλά το μέλλον της στο Conference League, φέρνοντας μαζί μια σειρά από αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη

21:42 | 18.12.2025

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία

Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)

VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)

21:42 | 18.12.2025
21:39 | 18.12.2025

Η ενδεκάδα της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μεκβαμπισβίλι, Σκρέσιου, Αλ Χαμλάουι, Μπαϊαράμ, Μπανκού, Ετίμ, Μπαντέγι, Τσιτσαλντάου, Τέγες

Αναπληρωματικοί οι: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.

21:39 | 18.12.2025
21:39 | 18.12.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

21:39 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ ξεκινάει το ματς με ενδεκάδα... αλά Σαμψούντα, κάτι που ήταν αναμενόμενο, με τον Μουκουντί να μένει τελικά εκτός αποστολής και τον Βίντα να ξεκινάει το ματς (τον είχε αντικαταστήσει στο ματς με τη Σάμπσουνσπορ)

21:36 | 18.12.2025
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων…
21:33 | 18.12.2025

Αυτήν την στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση με 10 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων 11-5 (+6)

21:33 | 18.12.2025
21:33 | 18.12.2025

Απ’ την άλλη, η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της για να αγωνιστεί στα νοκ-άουτ

21:33 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32» του Conference League αλλά σε περίπτωση που νικήσει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase και θα… κερδίσει έναν γύρο στη διοργάνωση, πηγαίνοντας απευθείας στους «16»

21:32 | 18.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα από την OPAP Arena, για το φινάλε της League Phase του Conference League

21:32 | 18.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
113
84
83
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo