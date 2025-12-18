ΑΕΚ – Κραϊόβα: Έτοιμη η Ένωση για να πάρει το «εισιτήριο» που θέλει, τα πλάνα του Νίκολιτς για το ματς στο Conference League

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα στην OPAP Arena και θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να πάρει την απευθείας πρόκριση στη φάση των “16” του Conference League, μέσω της παρουσίας της στην πρώτη τετράδα της League Phase της διοργάνωσης.

Μία νίκη που μπορεί να φτιάξει για τα καλά το μέλλον της ΑΕΚ στο Conference League, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη. Το “τρίποντο” κόντρα στην Κραϊόβα θα εξασφαλίσει στην Ένωση απευθείας πρόκριση στους “16” μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και ένα ευρωπαϊκό “ρεπό” σχεδόν δύο μηνών.

Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αποφύγει να αντιμετωπίσει αντίπαλο από το top-8 της League Phase του Conference League μέχρι τα προημιτελικά, ενώ θα της δώσει πλεονέκτημα έδρας τόσο στους “16” όσο και στους “8” της διοργάνωσης.

Επίσης, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή της ομάδας, που την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την άγνωστη Νόα, ενώ θα προσθέσει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της!

Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της στη διοργάνωση. Βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς και “μάχεται” να μπει στα νοκ-άουτ.

Η ΑΕΚ φτάνει στο ματς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες και έντεκα στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει ρυθμό και σταθερότητα στο παιχνίδι της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πιθανότατα δεν υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στον Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα την Τετάρτη (17.12.2025). Επίσης, εκτός θα μείνουν οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό, οι οποίοι είναι τραυματίες, καθώς επίσης και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς οι οποίοι δε βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αντιθέτως, διαθέσιμος είναι ο Ρέλβας, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά, παρά την ενόχληση που αισθάνθηκε στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Στο παιχνίδι με την Κραϊόβα ο Νίκολιτς προσανατολίζεται να παίξει με μια συνταγή ανάλογη με τα “διπλά” επί των Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, αν και υπάρχει η δυνατότητα να παίξει και με ακραίους, κυρίως λόγω Ελίασον αλλά και του Ντέρεκ Κουτέσα που έχει επανέλθει πλήρως.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Ρους, Μπαντέλι, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, Μπάνκου, Mατέι, Ενσίμπα, Μπαϊάραμ.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία)

Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)

VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)