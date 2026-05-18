ΠΣΑΠΠ για τις συγκλονιστικές δηλώσεις του Ρότα: «Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε»

Το σχόλιο του Συνδέσμου για τις δηλώσεις που έκανε ο μπακ της ΑΕΚ, με αφορμή τις πρόσφατες αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών
Ο Λάζαρος Ρότα συγκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής (17.05.2026), με τις δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της φιέστας της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Βάζοντας στην άκρη τους πανηγυρισμούς για την επιτυχία της ΑΕΚ και με αφορμή τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών, ο Λάζαρος Ρότα έστειλε το δικό του μήνυμα -αναφερόμενος στην εποχή που ζούμε- τονίζοντας ότι “μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές”

Λίγες ώρες μετά, ο ΠΣΑΠΠ -με μήνυμά του στα social media- παραδέχθηκε τον μπακ της ΑΕΚ για τις δηλώσεις του, αναφέροντας : «Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε».

«Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε. Γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές.

 
 
 
 
 
Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε. Να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο…» τόνισε ο ΠΣΑΠΠ.

