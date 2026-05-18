Ο Νεϊμάρ αντικαταστάθηκε λόγω διαιτητικού λάθους και ξέσπασε μπροστά στην κάμερα

Η Σάντος γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Κοριτίμπα (0-3), με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά για λάθος λόγους. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από ένα λάθος, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται αλλαγή, χωρίς όμως να έχει κανονιστεί κάτι τέτοιο από τον προπονητή του.

Ο προπονητής της Σάντος ήθελε να προχωρήσει σε αλλαγή στο 65′ και ο τέταρτος διαιτητής σχημάτισε στον φωτεινό πίνακα τον αριθμό της φανέλας του Νεϊμάρ. Εδώ έρχεται το μεγάλο λάθος από πλευράς διαιτητών, καθώς στο χαρτάκι που δόθηκε στον 4ο διαιτητή έγραφε τον αριθμό “31” του Γκονσάλο Εσκομπάρ και όχι το 10 του 34χρονου επιθετικού.

Ο Νεϊμάρ έγινε έξαλλος και μάλιστα πήρε το χαρτάκι της αλλαγής που δόθηκε από τον πάγκο της Σάντος και το έδειξε στην κάμερα!

Παρότι υπήρξε προφανές λάθος, η αλλαγή έγινε με τον Νεϊμάρ να δίνει τη θέση του στον Ρομπίνιο Τζούνιορ.

Ο Νεϊμάρ πασχίζει να ξαναβρεί τη φόρμα του μετά τους τραυματισμούς που είχε τα τελευταία χρόνια, ελπίζοντας -χωρίς πολλές πιθανότητες- να μπει στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026.