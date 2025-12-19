Αθλητικά

ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «έκρηξη» της ανατροπής στην παρακάμερα του αγώνα

Το video με τις αντιδράσεις και τους πανηγυρισμούς στην OPA Arena
Ο Βίντα στο παιχνίδι με την Κραϊόβα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Βίντα στο παιχνίδι με την Κραϊόβα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έφθασε σε μία φοβερή νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κραϊόβα για τη League Phase του Conference League, με την παρακάμερα του αγώνα να καταγράφει τις απίθανες στιγμές στην OPAP Arena.

Η “έκρηξη” παικτών και οπαδών στην ισοφάριση του Κουτέσα, αλλά και μετά το πέναλτι που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ επί της Κραϊόβα στο Conference League, ήταν… ανεπανάληπτη, με το ΑΕΚ TV να “πιάνει” όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το video περιλαμβάνει όμως και όλες τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τους πανηγυρισμούς μετά το σφύριγμα της λήξης, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών της Ένωσης.

Εντυπωσιακό video από το ΑΕΚ TV.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
221
138
101
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo