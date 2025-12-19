ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «έκρηξη» της ανατροπής στην παρακάμερα του αγώνα

Η ΑΕΚ έφθασε σε μία φοβερή νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κραϊόβα για τη League Phase του Conference League, με την παρακάμερα του αγώνα να καταγράφει τις απίθανες στιγμές στην OPAP Arena.

Η “έκρηξη” παικτών και οπαδών στην ισοφάριση του Κουτέσα, αλλά και μετά το πέναλτι που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ επί της Κραϊόβα στο Conference League, ήταν… ανεπανάληπτη, με το ΑΕΚ TV να “πιάνει” όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το video περιλαμβάνει όμως και όλες τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τους πανηγυρισμούς μετά το σφύριγμα της λήξης, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών της Ένωσης.

Εντυπωσιακό video από το ΑΕΚ TV.