ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η ενδεκάδα της Ένωσης για το τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει την ΑΕΚ με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πήλιο στα άκρα.. Οι Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα και Πινέδα θα κινούνται στην τετράδα του άξονα και ο Κοϊτά θα βρίσκεται πίσω από τον Γιόβιτς.

Πρόκειται για την ίδια ενδεκάδα με τον αγώνα κόντρα στην Σαμσουνσπόρ με μοναδική διαφοροποίηση ότι ξεκινάει από την αρχή ο Ντομαγκόι Βίντα αντί του ανέτοιμου Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος είναι εκτός αποστολής.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.